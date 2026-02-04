Manchester City plie Newcastle et affrontera Arsenal à Wembley

Manchester City 3-1 Newcastle

Buts : Marmoush (7 e et 29 e ) et Reijnders (32 e ) pour les Cityzens // Elanga (62 e ) pour les Magpies

On va avoir droit à une sacrée finale en Coupe de la Ligue ! Ce mercredi, Manchester City a validé sa qualification lors de la demi-finale retour face à Newcastle , l’emportant 3-1 après un succès 0-2 acquis à l’aller. Les Mancuniens rejoignent donc Arsenal, tombeur de Chelsea dans l’autre affiche, ce qui nous promet un affrontement tactique pas piqué des hannetons entre Mike Adriano et Pep Guardiola. L’élève face au maître, le leader de Premier League face au dauphin, le tout à Wembley : réservez bien votre 22 mars.…

FL pour SOFOOT.com