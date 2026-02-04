Lens écoeure Troyes et file en quarts

ESTAC 2 – 4 RC Lens

Buts : Adeline (45 e +4), Ripart (63 e ) pour l’ESTAC // Sotoca (41 e ), Sima (50 e , 58 e ), Bulatović (52 e )

Absolute cinema . Au terme d’une rencontre très disputée, le RC Lens, co-leader de Ligue 1, a fini par s’imposer face à une valeureuse ESTAC, première de Ligue 2. Si à la fin de la première période, les équipes se sont quittées dos à dos (1-1), les Artésiens sont rapidement montés en puissance avant de passer la deuxième au retour des vestiaires en collant trois buts en huit minutes aux hôtes. À l’image de Mathys Detourbet, les Troyens ont poussé jusqu’au bout pour arracher une qualification. En vain.…

SW pour SOFOOT.com