Un rare exemplaire de la machine à calculer de Pascal mis aux enchères
information fournie par AFP 11/09/2025 à 17:02

L'exemplaire de Pascaline mis aux enchères le 19 novembre par Christie's, exposée à Paris le 11 septembre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Estimée entre deux et trois millions d'euros, l'un des neuf exemplaires existants de Pascaline, la première machine à calculer mécanique inventée en 1642 par Blaise Pascal, sera mise aux enchères le 19 novembre à Paris.

"Première tentative de l'histoire de substituer le travail d'une machine à celui de l’esprit humain" pour "mécaniser le calcul mental", ce rare instrument scientifique sera présenté dans le cadre de la vente de "la bibliothèque Léon Parcé, Paris", a annoncé la société d'enchère londonienne Christie's dans un communiqué.

Fabriquée par le savant français à 19 ans en 1642, cette machine avait initialement été imaginée pour aider son père, président de la cour des aides de Normandie, une juridiction spécialisée dans les affaires fiscales, à "remettre de l'ordre dans les recettes fiscales" du territoire.

Sur la vingtaine d'exemplaires créées par Pascal, seuls neuf "subsistent dans le monde", dont plusieurs conservés au musée des Arts et métiers à Paris et au muséum Henri-Lecoq, à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France.

L'exemplaire présenté aux enchères "peut être considéré comme le seul encore en mains privées", selon Christie's.

D'ici le jour de la vente, la Pascaline sera exposée à Paris du 10 au 23 septembre puis du 13 au 19 novembre, à New York du 11 au 15 octobre et à Hong Kong du 23 au 29 octobre.

De trois types, les Pascaline "sont soit décimales (pour les additions, soustractions, multiplications et divisions), soit comptables (pour les calculs monétaires), soit réservées au calcul des distances et dites d'arpentage".

Le modèle mis aux enchères est "le seul" connu parmi les existants consacré au calcul des arpentages, et il est à ce jour encore fonctionnel, selon la société d'enchères.

