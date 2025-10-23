 Aller au contenu principal
Un quadra anglais se décide enfin à prendre sa retraite
information fournie par So Foot 23/10/2025 à 19:27

Un quadra anglais se décide enfin à prendre sa retraite

Un quadra anglais se décide enfin à prendre sa retraite

Le frère Scott.

Après 22 ans passés à collectionner les trophées sans transpirer, Scott Carson, ancien gardien de Liverpool, Aston Villa et Manchester City et sans club depuis juillet, a annoncé sur Instagram qu’il rangeait les gants. « Après un incroyable parcours entre les poteaux, il est temps de raccrocher les gants. Le football m’a tout donné : des souvenirs, des amitiés et des moments que je n’oublierai jamais », a-t-il écrit, avant de remercier tous ceux qui ont croisé sa route, de ses coéquipiers à ses entraîneurs.…

