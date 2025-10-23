Un quadra anglais se décide enfin à prendre sa retraite
Le frère Scott.
Après 22 ans passés à collectionner les trophées sans transpirer, Scott Carson, ancien gardien de Liverpool, Aston Villa et Manchester City et sans club depuis juillet, a annoncé sur Instagram qu’il rangeait les gants. « Après un incroyable parcours entre les poteaux, il est temps de raccrocher les gants. Le football m’a tout donné : des souvenirs, des amitiés et des moments que je n’oublierai jamais », a-t-il écrit, avant de remercier tous ceux qui ont croisé sa route, de ses coéquipiers à ses entraîneurs.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer