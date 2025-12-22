Franck Haise ne s’enflamme pas après la victoire de Nice contre Saint-Étienne en Coupe de France
Survivre n’est pas gagner.
Tombeurs de Saint-Étienne (2-1) en Coupe de France, les Aiglons ont mis fin à une traversée du désert de neuf défaites consécutives . De quoi souffler un peu mais pas laisser s’emballer Franck Haise, lucide même après la qualification. « On a souffert jusqu’au bout et on voit bien nos fragilités. Elles ne partiront pas comme ça, encore moins un jour où on avait 14 absents », rationalise-t-il.…
CM pour SOFOOT.com
