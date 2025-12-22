 Aller au contenu principal
Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (50 à 41)
22/12/2025

On a conté leurs nuits légendaires au coin du feu. Elles ont porté les espoirs et fait la fierté de leur peuple. Elles ont même stoppé des guerres quand elles ne les ont pas subies. Pas forcément sur les meilleures pelouses, mais toujours dans la plus grande ferveur. Elles, ce sont les générations dorées des sélections africaines, dont voici les 50 plus marquantes.

50/ Madagascar 2019

Madagascar se présente à sa première CAN avec son magnifique surnom : les Barea . Comprendre : pas des guépards, pas des fauves, plutôt des zébus. Calmes, robustes, increvables. Des qualités qui peuvent servir dans un tournoi où tout le monde court après quelque chose. Un sélectionneur français, Nicolas Dupuis promu héros national sans l’avoir demandé, l’ami des bêtes Jérémy Morel en renfort et le capitaine Faneva Andriatsima qui annonce que cette équipe n’a « pas de limites » . Sur le terrain, Madagascar avance à son rythme. Un nul contre la Guinée, une victoire contre le Burundi, et cette impression tenace qu’ils ne sont jamais vraiment pressés de perdre. En huitième, le Nigeria se présente sûr de lui, comme on entre dans un magasin qu’on pense vide. Mauvaise pioche. Les Super Eagles s’en vont aux tirs au but, battus par une équipe qui joue sans panique et sans costume, mais avec une organisation qui fait très mal aux certitudes. Le quart contre la Tunisie met fin à la balade. Retour à la normale, rideau. Mais Madagascar 2019 laisse une trace rare : celle d’une équipe venue rappeler que la CAN n’est pas un safari. Et que parfois, ce sont les animaux qu’on regarde de haut qui vous bloquent le passage. CM

Madagascar a la CAN 2019 le Nord s’en souviendra encore longtemps https://t.co/z6EZob6mZ0 pic.twitter.com/OmoDGSYrdg…

