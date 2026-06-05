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Un protocole d'avant-match « à 360 degrés » prévu par la FIFA
information fournie par So Foot 05/06/2026 à 09:04

Un protocole d'avant-match « à 360 degrés » prévu par la FIFA

Un protocole d'avant-match « à 360 degrés » prévu par la FIFA

C’est l’heure de vérité : les 26 connaissent-ils tous la Marseillaise ? Avec le nouveau protocole d’avant-match instauré par la FIFA, il ne faudra pas se louper En effet, pendant la Coupe du monde, fini les joueurs alignés sur une même ligne pour chanter leur hymne, tout le groupe de chaque sélection se placera autour du rond central pour l’entonner .

« Créer un moment d’unité, de fierté et d’émotion »

Est-ce encore une décision qui va faire parler ? En tout cas le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est exprimé quant à ce changement de protocole sur le site de l’instance mondiale du football : « Le fait que tous les joueurs et les arbitres se fassent face au centre du terrain pendant les hymnes nationaux créera un moment d’unité, de fierté et d’émotion qui appartiendra véritablement aux équipes et à tous les spectateurs du stade. La Coupe du monde concerne chaque joueur et chaque supporter, et cette nouvelle cérémonie d’avant-match en est le reflet. »

EM pour SOFOOT.com

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