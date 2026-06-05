Trois clubs de Ligue 1 passent la DNCG sans encombre
Admissible comme sur Parcoursup. Digne d’une année scolaire interminable, la saison de football des clubs de Ligue 1 termine toujours par un oral risqué et redouté : le fameux passage devant la DCNG. Angers avait été le premier club de Ligue 1 a passé cette épreuve. Le SCO a été rejoint par Rennes, Lille et Toulouse.
Les comptes sont au vert
Les trois clubs l’ont annoncé sur leurs réseaux sociaux ces dernières heures : le gendarme financier du football français n’a pris aucune sanction à leur égard. Les Rennais, Lillois et Toulousains peuvent donc partir en vacances sans stress avant de dépenser leurs quelques liasses de biftons au mercato.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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