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Trois clubs de Ligue 1 passent la DNCG sans encombre
information fournie par So Foot 05/06/2026 à 10:07

Trois clubs de Ligue 1 passent la DNCG sans encombre

Trois clubs de Ligue 1 passent la DNCG sans encombre

Admissible comme sur Parcoursup. Digne d’une année scolaire interminable, la saison de football des clubs de Ligue 1 termine toujours par un oral risqué et redouté : le fameux passage devant la DCNG. Angers avait été le premier club de Ligue 1 a passé cette épreuve. Le SCO a été rejoint par Rennes, Lille et Toulouse.

Les comptes sont au vert

Les trois clubs l’ont annoncé sur leurs réseaux sociaux ces dernières heures : le gendarme financier du football français n’a pris aucune sanction à leur égard. Les Rennais, Lillois et Toulousains peuvent donc partir en vacances sans stress avant de dépenser leurs quelques liasses de biftons au mercato.…

MBC pour SOFOOT.com

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