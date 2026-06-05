Breel Embolo autorisé à rejoindre les États-Unis
Il y a un complot contre nos joueurs de Ligue 1, ouuuuu ? Ce mardi, l’attaquant suisse, Breel Embolo , a appris une nouvelle, qu’on va qualifier de très contraignante.
En effet, le Rennais était privé d’autorisation administrative pour entrer aux États-Unis en raison de son casier judiciaire . Jugé en septembre 2025 pour des menaces proférées lors d’une sortie nocturne en 2018 et condamné à ondamné à 45 jours-amende avec sursis et 3 000 francs suisses d’amende, l’ancien Monégasque avait finalement renoncé à faire appel en avril.…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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