Deschamps juge son équipe ni trop belle, ni trop laide

Un concours de beauté. De retour dans les artères de la Beaujoire pour discuter avec les journalistes comme au temps où il était joueur du FC Nantes, Didier Deschamps est revenu sur la défaite de l’équipe de France face à la Côte d’Ivoire. Si le sélectionneur de l’équipe de France, ne voyait pas « son équipe trop belle avant ce match » , il ne « la voit pas trop laide maintenant. »

« Je ne suis pas agacé »

DD l’assume dans des propos rapportés par Ouest-France : « La Côte d’Ivoire a fait de meilleures choses que nous, notamment en termes de vitesse et de percussion. Leur égalisation les a galvanisés. Je n’enlève pas leur mérite mais on a fait des erreurs qui ont amené le deuxième but. » Malgré sa première défaite à la tête des Bleus lors d’une préparation à une grande compétition, Deschamps avoue « ne pas être agacé. » …

MBC pour SOFOOT.com