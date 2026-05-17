Un promu inédit en Bundesliga

Une histoire comme on les aime. Encore en quatrième division en 2022, Elversberg a obtenu sa promotion en Bundesliga ce dimanche. Une grande première dans l’histoire du club de la Sarre, situé près de la Moselle. Elversberg a battu le Preußen Münster (3-0) lors de la dernière journée de 2. Bundesliga, et heureusement : tout autre résultat aurait permis à Paderborn de chiper la deuxième place.

Es ist vollbracht: #UnsereElv schlägt Preußen Münster und steigt in die Erste Bundesliga auf. 🤯 Nach 2022 und 2023 der dritte Aufstieg innerhalb von vier Jahren – von der Regionalliga bis in die Erste Liga. 💯🔥 3:0 I 90. Minute#DieElv #UnsereElv #ELVSCP pic.twitter.com/49UmA7YOWn…

QB pour SOFOOT.com