Un président de fédération favorable au projet de Gianni Infantino

À contre-courant. Dans une interview donnée à Sky Sports, le président de la fédération tchèque de football, David Trunda a annoncé soutenir le projet d’ouverture des droits commerciaux des prochaines Coupes du monde à des investisseurs privés porté par Gianni Infantino.

Un avantage économique non-négligeable

« Je perçois très clairement les bénéfices pragmatiques pour le football tchèque si nous travaillions en coopération étroite avec Gianni Infantino et ses équipes. Bien évidemment, nous avons besoin d’en savoir plus sur ce projet, mais mon point de vue personnel est que les intentions de la FIFA vont dans le bon sens », a notamment expliqué le patron du football tchèque. Trunda explique également que les 20 millions de dollars promis par le patron de l’instance du football mondial apporterait un financement supplémentaire précieux pour soutenir le football amateur et le développement des infrastructures en Tchéquie . Un soutien qui va à l’encontre des différents avis émis depuis l’annonce du projet.…

LB pour SOFOOT.com