Le stade le plus moderne d’Italie est occupé par un club de D5

Le stade le plus moderne d’Italie est occupé par un club de D5

Un nouveau stade en Italie, ça, c’est déjà un exploit. Pendant que les grands clubs du pays enchaînent les projets, les recours et les années d’attente, l e S.S. Taranto, pensionnaire d’Eccellenza Puglia, le cinquième niveau italien, donc même pas professionnel, s’apprête à récupérer un Erasmo Iacovone entièrement transformé.

L’enceinte pourra accueillir 20 049 spectateurs, tous à l’abri, et répondra aux standards de la catégorie 4 de l’UEFA. Seize loges, espaces d’hospitalité, musée du club, restaurant et tribunes rapprochées du terrain : de quoi rendre jaloux plus d’un pensionnaire de Serie A.…

MJ pour SOFOOT.com