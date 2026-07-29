Randal Kolo Muani devrait faire son retour en Italie

De retour là où ça a fonctionné. Randal Kolo Muani devrait revenir en prêt à la Juventus, mais cette fois-ci avec une obligation d’achat dont le montant n’a pas filtré , rapporte Le Parisien .

L’ancien Nantais, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028 après son transfert en 2023 contre 90 millions d’euros, avait passé la fin de la saison 2024-2025 avec les Bianconeri , laissant un bon souvenir. En 20 matchs, il avait inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives. À moins d’un retournement de situation, il est attendu ce jeudi pour passer sa visite médicale avec la Vieille Dame et quitterait donc Paris après 54 matchs en un an et demi.…

NB pour SOFOOT.com