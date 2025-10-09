Un premier entraîneur limogé en Liga cette saison
Six petits points et puis s’en va.
Le club du Real Oviedo a officialisé ce jeudi via un communiqué le départ de son entraîneur Veljko Paunović. Arrivé en mars dernier , le Serbe avait été le grand artisan de la montée historique du club asturien dans l’élite, 24 ans après sa dernière apparition en première division.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
