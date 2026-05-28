Un premier club de Ligue 1 passe l'épreuve de la DNCG

Un premier club de Ligue 1 passe l'épreuve de la DNCG

Le début des oraux décisifs de l’intersaison. C’est le moment que les clubs redoutent chaque année aux alentours de mai-juin, le moment où le couperet peut tomber et les sanctions être décidées. La fameuse épreuve de la DNCG !

Dunkerque doit fournir des documents

Pas d’inquiétude pour Angers, premier club de Ligue 1 laissé tranquille par le gendarme financier du football français , qui n’a pris « aucune mesure » à l’égard du SCO.…

CG pour SOFOOT.com