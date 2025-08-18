 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un poster d'Alejandro Garnacho vandalisé à Old Trafford
information fournie par So Foot 18/08/2025 à 13:00

Un poster d'Alejandro Garnacho vandalisé à Old Trafford

Un poster d'Alejandro Garnacho vandalisé à Old Trafford

Encore un qui ne laissera pas une trace indélébile à Manchester United.

Absent du groupe de Ruben Amorim pour la première journée de Premier League contre Arsenal, Alejandro Garnacho compte bien trouver une porte de sortie avant la fin du mercato. En brouille avec son coach portugais depuis la finale de la Ligue Europa, où Garnacho avait exprimé son amertume de ne jouer que 20 minutes, l’Argentin souhaiterait rejoindre Chelsea ou rester chez les Red Devils sans jouer , mais en continuant à être payé. Une information mercato relayée par The Athletic.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
