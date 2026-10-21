 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ponte du football espagnol cite Mbappé parmi ses favoris pour le Ballon d'or
information fournie par So Foot 21/10/2026 à 12:53

Ajouter Boursorama à vos sources

Un ponte du football espagnol cite Mbappé parmi ses favoris pour le Ballon d'or

Un ponte du football espagnol cite Mbappé parmi ses favoris pour le Ballon d'or

Avec des soutiens comme ça… Dans un entretien accordé à L’Equipe , le président de La Liga Javier Tebas n’a évoqué que des sujets explosifs. Sur une note plus légère, il a notamment adoubé Kylian Mbappé, le qualifiant de « l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est une star mondiale, un immense joueur qui apporte énormément à son équipe et au championnat en général. »

Futur Ballon d’or ?

Alors que la cérémonie du Ballon d’or approche à grand pas (lundi 26 octobre), les supputations quant au futur lauréat vont bon train. Si Tebas ne bénéficie pas d’un droit de vote, cela n’empêche pas d’avoir son chouchou : Rodri. « J’aimerais [qu’il] réitère son exploit, mais si Mbappé gagnait le Ballon d’Or, cela ne me dérangerait pas » , précise le ponte du football espagnol, avant d’ajouter que le classement final devrait être « très serré » et que « si Mbappé l’emporte, [il] ne serai[t] pas surpris » : « J e pense que ce serait un titre mérité », conclut-il.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bayern Munich-Arsenal, un duel de frustrés
    Bayern Munich-Arsenal, un duel de frustrés
    information fournie par So Foot 21.10.2026 14:14 

    Ce sont les deux grands frustrés des deux dernières Ligues des champions glanées par les Parisiens. Ce mercredi soir, 24 heures après la rencontre entre « les deux meilleures équipes d’Europe », Paris et Barcelone, le match entre le Bayern Munich et Arsenal vous ... Lire la suite

  • Rallye du Dakar - 6e étape - En route vers Riyad
    Rallye: Le Dakar 2027 devrait faire son retour en Afrique - sources
    information fournie par Reuters 21.10.2026 13:46 

    par Vincent Daheron Le Dakar ‌devrait faire son retour en Afrique pour sa 49e édition, en janvier ​prochain, en raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient et en particulier en Arabie saoudite, où se déroule la course depuis 2020, ont indiqué à Reuters ... Lire la suite

  • De gauche à droite, les joueurs du PSG Marquinhos, Ousmane Démbélé et KhvichaKvaratskhelia, tous trois sortis blessés lors du match contre le FC Barcelone, le 20 octobre 2026 au Parc des Princes ( AFP / Valentine CHAPUIS )
    Foot : pour Paris, un arrière-goût amer derrière la séquence européenne brillante
    information fournie par AFP 21.10.2026 13:45 

    La superbe victoire sur Barcelone (4-2) mardi soir en Ligue des champions a laissé des traces au Paris SG, privé sans doute pour toute la saison de l'attaquant Khvicha Kvaratskhelia, gravement blessé à un genou, alors qu'Ousmane Dembelé et Marquinhos seront absents ... Lire la suite

  • Un but s'envole lors d'un match en Norvège
    Un but s'envole lors d'un match en Norvège
    information fournie par So Foot 21.10.2026 13:38 

    Attention à la bourrasque. On oublie souvent l’importance des cages de but pour jouer un match. Après tout, elles ne vont pas partir, à moins que… C’est pourtant ce qui est arrivé dans un match de troisième division norvégienne entre le Skjervøy et Strømsgodset ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank