Un ponte du football espagnol cite Mbappé parmi ses favoris pour le Ballon d'or

Avec des soutiens comme ça… Dans un entretien accordé à L’Equipe , le président de La Liga Javier Tebas n’a évoqué que des sujets explosifs. Sur une note plus légère, il a notamment adoubé Kylian Mbappé, le qualifiant de « l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est une star mondiale, un immense joueur qui apporte énormément à son équipe et au championnat en général. »

Futur Ballon d’or ?

Alors que la cérémonie du Ballon d’or approche à grand pas (lundi 26 octobre), les supputations quant au futur lauréat vont bon train. Si Tebas ne bénéficie pas d’un droit de vote, cela n’empêche pas d’avoir son chouchou : Rodri. « J’aimerais [qu’il] réitère son exploit, mais si Mbappé gagnait le Ballon d’Or, cela ne me dérangerait pas » , précise le ponte du football espagnol, avant d’ajouter que le classement final devrait être « très serré » et que « si Mbappé l’emporte, [il] ne serai[t] pas surpris » : « J e pense que ce serait un titre mérité », conclut-il.…

JD pour SOFOOT.com