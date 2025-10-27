Un Polonais passé par la Ligue 1 annonce sa retraite
Une carrière avec autant de rebondissements que son nom.
À 35 ans, le milieu polonais Grzegorz Krychowiak a annoncé ce lundi sur Instagram , sa retraite sportive, 16 ans après ses débuts en professionnel. « C’est l’heure des nouveaux défis. Le football m’a façonné non seulement en tant que joueur mais en tant que personne avant tout. Je suis un footballeur accompli, je n’ai aucun regret et je ne changerais rien… » , a affirmé Krychowiak.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer