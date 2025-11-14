Un policier tire sur un homme armé d'un couteau à la gare Montparnasse

(Actualisé avec parquet et source policière)

Un policier a tiré vendredi à la gare Montparnasse à Paris sur un homme armé d'un couteau, a-t-on appris auprès du parquet.

Cet homme, connu pour violences conjugales, se serait ensuite porté des coups de couteau, a ajouté le parquet, précisant que les secours avaient été appelés en urgence.

Une source policière a fait état d'un mort à la gare Montparnasse lors d'une intervention de la police venue interpeller un homme à l'arrivée d'un train en provenance de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Selon cette même source, cet homme avait menacé de tuer sa femme et ses enfants à Créteil (Val-de-Marne). Face aux policiers à sa descente du train, il a menacé de s'en prendre à des voyageurs et a été blessé par balles aux jambes, a dit la source.

Un journaliste de Reuters présent sur place a rapporté qu'un ordre d'évacuation de la gare avait été donné.

(Rédaction de Reuters, avec Stéphane Mahé, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)