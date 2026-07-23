Benfica perd d'entrée, Besiktas assure : les résultats de la soirée en Ligue Europa

Les Aigles déplumés. Sale soirée pour Benfica. Pour leur premier match européen de la saison, les Portugais n’ont pas fait le poids face à Saint-Gall (2-1) ce jeudi pour le compte du 3ᵉ tour préliminaire de Ligue Europa. Grâce à une belle réalisation d’Aliou Baldé (37 e ) et de Tom Gaal (80 e ), les Suisses ont gâché la première de l’entraîneur Marco Silva sur le banc lisboète. Benfica devra maintenant renverser la vapeur jeudi prochain pour se qualifier.

Dans le même temps, Besiktas, à 11 contre 11 dès la 15 e minute, a assuré l’essentiel face à Midtjylland (1-0) . Trouvé aux abords de la surface adverse, Orkun Kökçü a parfaitement enroulé sa frappe pour permettre aux siens de prendre les commandes (26ᵉ). Malgré leur nette domination, les Stambouliotes ne sont pas parvenus à faire le break et laissent donc les Danois en vie avant le match retour.…

TM pour SOFOOT.com