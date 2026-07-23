Sept alertes sur des paris suspects lors du Mondial 2026
Pas le même son de cloche. Alors que la FIFA assurait mardi, dans un rapport interne, n’avoir détecté « aucune activité suspecte ni aucun indice laissant supposer une éventuelle manipulation de matchs », un organe consultatif international créé par le Conseil de l’Europe ne partage pas cette analyse.
Le réseau des plateformes nationales, aussi appelé le groupe de Copenhague, a recensé sept alertes sur des paris jugés suspects, mais aussi douze situations qualifiées de « controverses majeures » ont été « analysées au regard des risques d’intégrité » après la compétition.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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