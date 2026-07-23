L'expérience express de Jermain Defoe comme entraîneur

Court, mais intense. Jermain Defoe n’est déjà plus l’entraîneur du Woking FC . Arrivé en mars dernier sur le banc de cette équipe de cinquième division, quatre ans après avoir mis fin à sa carrière de joueur, l’ex-international anglais ne se sera pas éternisé dans le sud-ouest de Londres. C’est le club qui a annoncé dans un communiqué que les deux parties se sont mises d’accord pour une fin de collaboration ce jeudi.

Six petits matchs seulement

En poste pour une durée de quatre mois, coupée par la trêve estivale, Defoe n’a été à la tête de son équipe que pendant six rencontres officielles . Son bilan ? Deux victoires, trois nuls et une seule défaite.…

TM pour SOFOOT.com