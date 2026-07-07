Un peu de frustration chez un joueur des Bleus

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pendant que l’équipe de France brille et s’éclate à la Coupe du monde, ses remplaçants sont peu sollicités et ne le vivent pas forcément bien. C’est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery, qui n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu depuis le début de la compétition à l’aube du quart de finale face au Maroc.

Zaïre-Emery serait frustré de sa situation

Déjà cantonné au banc à l’Euro 2024 (il n’avait pas foulé une seule fois les pelouses allemandes), « WZE » vit une situation similaire cet été. Et ce en dépit de son statut de cadre au PSG et de double champion d’Europe en titre. D’après les informations de L’Équipe , le Titi parisien aurait fait part à son cercle familial de son incompréhension et de sa « légitime frustration » vis-à-vis de sa non-utilisation sous la tunique tricolore. En 11 matchs officiels qu’il aurait pu disputer avec les Bleus (6 à l’Euro 2024, 5 sur ce Mondial), il n’est pas entré une seule fois. …

VM pour SOFOOT.com