Un pétrolier détourné au large du Yémen

(Adds details)

Les garde-côtes yéménites ont fait savoir samedi que le pétrolier M/T EUREKA avait été détourné au large de la province de Chabwa par des hommes armés non identifiés, montés à bord du navire avant d'en prendre le contrôle et de le diriger vers le golfe d'Aden, en direction des eaux somaliennes.

Les garde-côtes ont ajouté que la position du pétrolier avait été localisée et que des efforts étaient en cours pour le suivre, prendre les mesures nécessaires afin de le récupérer et garantir la sécurité de son équipage.

(Mohammed Ghobari; version française Nicolas Delame)