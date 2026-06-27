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Un petit avion s'écrase dans un gratte-ciel à Pékin, le pilote tué
information fournie par Reuters 27/06/2026 à 14:45

Un petit avion de tourisme s'est écrasé vendredi contre le plus haut gratte-ciel de Pékin, ont annoncé les autorités de la capitale chinoise, où l'espace aérien est strictement contrôlé.

Le pilote, seul à bord de ce monomoteur biplace, est mort et 13 personnes ont été blessées.

Une enquête a été ouverte, a dit l'administration du district de Chaoyang samedi dans un communiqué.

Les dégâts sur la façade de l'immeuble semblent limités à un trou provoqué par la chute de deux grands panneaux de verre, remplacés par des planches samedi.

L'immeuble touché, d'une hauteur de 528 mètres, est connu sous le nom de CITIC Tower ou China Zun et se trouve dans le quartier des affaires de Pékin à environ six kilomètres de la Cité interdite. Il se trouve aussi à proximité de Zhongnanhai, un complexe abritant le siège du pouvoir chinois.

(Ryan Woo et Xiuhao Chen, version française Bertrand Boucey)

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