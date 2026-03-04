Un penaltygate à Strasbourg ?
Le groupe vit-il si bien que le laissent supposer les vidéos de danse dans les vestiaires ? Après avoir été malmené par Reims en quarts de Coupe de France, Strasbourg s’est finalement qualifié pour les demi-finales (2-1) grâce à deux penaltys . Le premier a été transformé par Joaquín Panichelli, le deuxième par Julio Enciso, mais le Paraguayen aurait bien voulu se charger des deux.
Panichelli premier dans la hiérarchie
Au moment de poser le ballon aux onze mètres, les deux hommes ont eu une discussion animé pour savoir qui serait le héros de la soirée, avant que l’Argentin ne place finalement une frappe puissante sous la barre. « Je n’ai pas vu grand-chose. Bien entendu, on a une liste, Joaquín est numéro 1, Julio est numéro 2. Je ne sais pas pourquoi il y a eu cette discussion , mais ils sont arrivés à la bonne décision : ‘Pani’ a pris le ballon et a marqué », a clarifié Gary O’Neil en conférence de presse.…
EL pour SOFOOT.com
