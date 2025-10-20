Un Paris à relancer

Le PSG n’a gagné qu’un seul de ses trois matchs en octobre. Pas de quoi en faire un drame, il s’agissait du déplacement à Barcelone. Malgré des résultats en demi-teinte ces dernières semaines, le collectif parisien a évité la crise, s’apprête à retrouver un effectif presque complet et semble prêt à remettre la marche en avant.

Épiphénomène ou incident majeur ? Simple secousse ou tremblement de terre ? En moins d’un mois, l’OM s’est offert le luxe de battre le PSG au Vélodrome et de chiper le siège de leader de Ligue 1 à son rival. En championnat, les hommes de Luis Enrique ont vécu quelques semaines laborieuses avec une seule victoire en quatre matchs, contre Auxerre, depuis ce déplacement à Marseille. Rien d’alarmant car, dans le même temps, les Parisiens sont allés s’imposer à Barcelone dans l’un des chocs de cette phase de ligue de Ligue des champions.

Si le nul spectaculaire contre Strasbourg (3-3) fait perdre la tête au PSG, il représente aussi la force de cette équipe, qui sait dribbler la crise depuis plus d’un an. Malgré un effectif largement remanié et le tableau d’affichage affichant 1-3 à l’heure de jeu, le collectif n’a pas abdiqué et a finalement arraché un point qui comptera dans les têtes – bien plus qu’au classement en mai prochain si l’OM ne tient pas la cadence. La saison dernière, à la même période, le ciel était plus sombre au-dessus de la capitale car l’excellente entame de saison en championnat ne cachait pas les errements européens. Après une défaite à Arsenal, Marquinhos et ses coéquipiers piétinaient à domicile contre le PSV Eindhoven lors de la troisième journée et ne pouvaient sans doute pas prédire les semaines qui allaient suivre, pour le pire comme le meilleur. Passant l’automne sur un fil, les Parisiens n’ont pas cédé et ont réussi à atteindre leur but avec la patience qu’imposent, autant qu’elles entravent, les saisons à rallonge.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com