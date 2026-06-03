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Un panache de fumée s'élève au dessus de Saint-Pétersbourg après une attaque de drones ukrainiens
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 09:22

Un épais panache de fumée grise s'élevait au dessus de la périphérie de Saint-Pétersbourg mercredi au premier jour du Forum économique annuel organisé par la Russie, à la suite d'une attaque menée dans la nuit par des drones ukrainiens, ont constaté des journalistes de Reuters.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que les drones avaient frappé un terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg, à quelque 1.100 km de la frontière entre les deux pays.

Il a ajouté que des cibles "purement militaires" avaient été attaquées sur la base navale de Kronstadt, située sur une île en face de Saint-Pétersbourg, la ville natale du président Vladimir Poutine.

Le gouverneur de la région de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov, avait déclaré un peu plus tôt que des "infrastructures" dont il n'avait pas précisé la nature avaient été touchées dans trois quartiers de la ville.

Vladimir Poutine doit prendre la parole vendredi lors de ce Forum économique annuel, surnommé le "Davos russe", auquel, selon l'agenda de l'événement, assisteront également les présidents de l'Ouzbekistan et de la Tanzanie, le vice-président chinois et le ministre de l'Energie de l'Arabie saoudite.

(Rédigé par Reuters, version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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3 commentaires

  • 09:54

    le vieux vlad ne peut s'en prendre qu'à lui-même

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