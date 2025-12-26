Un Palestinien tue deux personnes dans le nord d'Israël, dit la police

(Actualisé avec déclarations israéliennes, détails)

Deux personnes sont mortes vendredi dans une attaque commise par un Palestinien dans le nord d'Israël, ont déclaré les autorités israéliennes.

Un homme de 68 ans est mort après avoir été renversé par une voiture, ont dit les services de secours. Une femme d'une vingtaine d'années a pour sa part été tuée à l'arme blanche, selon la radiotélévision publique israélienne.

L'auteur présumé de cette "attaque terroriste" est un Palestinien originaire de Cisjordanie, a dit la police israélienne.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a dit avoir donné instruction à l'armée d'agir avec force dans la ville de Qabaitya, en Cisjordanie occupée, d'où proviendrait l'assaillant, afin de déjouer toute nouvelle attaque.

L'armée israélienne a déclaré qu'elle "se préparait à une opération" dans la région.

Les services ambulanciers israéliens ont fait savoir qu'un adolescent avait également été blessé lors de l'attaque et que l'homme et la femme ont été déclarés morts sur place après que les secouristes n'ont pas réussi à les réanimer.

(Rédigé par Emily Rose et Maayan Lubel, version française Bertrand Boucey et Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)