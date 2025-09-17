 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un nouvel indice sur le futur sacre d'un Parisien au Ballon d'or
information fournie par So Foot 17/09/2025 à 13:41

Un nouvel indice sur le futur sacre d'un Parisien au Ballon d'or

Un nouvel indice sur le futur sacre d'un Parisien au Ballon d'or

Est-ce que le vainqueur repartira avec l’option bagage en soute gratuite ?

Ces dernières semaines, la planète football a suivi les nominations pour le Ballon d’or 2025, le probable boycott des mauvais perdants du Real Madrid, la modestie d’un Ousmane Dembélé pourtant favori ou encore la confiance inébranlable d’Achraf Hakimi. Dernière nouvelle en date à seulement cinq jours de la cérémonie au théâtre du Châtelet : Qatar Airways devient le partenaire principal de cette 69 e édition.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vingtième étape du relais de la flamme olympique de Paris 2024 à Colleville-sur-Mer
    Jeux olympiques: Le CIO confiant sur la sécurité du relais de la flamme de Milan-Cortina 2026
    information fournie par Reuters 17.09.2025 14:27 

    Le Comité international olympique (CIO) a dit mercredi sa totale confiance envers le dispositif de sécurité du relais de la flamme des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 alors que des manifestations pro-palestiniennes ont récemment perturbé la bonne ... Lire la suite

  • Arne Slot pense à Griezmann la nuit
    Arne Slot pense à Griezmann la nuit
    information fournie par So Foot 17.09.2025 13:46 

    Nuits blanches et rêves rouges. Ce mercredi soir, Liverpool reçoit l’Atlético Madrid en Ligue des champions. Des retrouvailles entre deux clubs habitués à s’affronter sur les joutes européennes ( « le Cholismo n’est pas mort » en 2020), mais aussi une revanche ... Lire la suite

  • L’Espagne prête à boycotter le Mondial 2026 en cas de présence d’Israël ?
    L’Espagne prête à boycotter le Mondial 2026 en cas de présence d’Israël ?
    information fournie par So Foot 17.09.2025 13:34 

    Déjà en première ligne sur la question palestinienne, le gouvernement espagnol durcit le ton. Après avoir menacé de boycotter l’Eurovision 2026 si Israël n’en était pas exclu, Madrid évoque désormais la Coupe du monde 2026 . Le député et porte-parole socialiste ... Lire la suite

  • Le Real connaît la durée d'indisponibilité d'Alexander-Arnold
    Le Real connaît la durée d'indisponibilité d'Alexander-Arnold
    information fournie par So Foot 17.09.2025 13:16 

    L’ancien Red dans le rouge. La soirée avait mal commencé pour le Real Madrid face à l’OM (2-1), avec la blessure de Trent Alexander-Arnold dès la 4 e minute, laissant Carvajal entrer précipitamment sur le terrain. Une sortie inquiétante malgré les nouvelles rassurantes ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank