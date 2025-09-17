Un nouvel indice sur le futur sacre d'un Parisien au Ballon d'or
Est-ce que le vainqueur repartira avec l’option bagage en soute gratuite ?
Ces dernières semaines, la planète football a suivi les nominations pour le Ballon d’or 2025, le probable boycott des mauvais perdants du Real Madrid, la modestie d’un Ousmane Dembélé pourtant favori ou encore la confiance inébranlable d’Achraf Hakimi. Dernière nouvelle en date à seulement cinq jours de la cérémonie au théâtre du Châtelet : Qatar Airways devient le partenaire principal de cette 69 e édition. …
MBC pour SOFOOT.com
