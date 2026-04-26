Deux bourdes plombent l'OL Lyonnes face à Arsenal

Deux erreurs individuelles qui coûtent des buts et une prestation globalement trop légère à ce niveau : l’OL Lyonnes repart de l’Emirates battu par Arsenal (2-1) en demi-finales aller de Ligue des champions féminine.

Arsenal 2-1 OL Lyonnes

But : Engen (58 e ) et Smith (83 e ) pour les Gunners // Brand (19 e ) pour les Fenottes

Plus d’informations dans quelques minutes… …

FL pour SOFOOT.com