Deux bourdes plombent l'OL Lyonnes face à Arsenal
Deux erreurs individuelles qui coûtent des buts et une prestation globalement trop légère à ce niveau : l’OL Lyonnes repart de l’Emirates battu par Arsenal (2-1) en demi-finales aller de Ligue des champions féminine.
Arsenal 2-1 OL Lyonnes
But : Engen (58 e ) et Smith (83 e ) pour les Gunners // Brand (19 e ) pour les Fenottes
Plus d’informations dans quelques minutes… …
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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