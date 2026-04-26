Chelsea retrouve le sourire en se qualifiant pour la finale de la FA Cup

Chelsea retrouve le sourire en se qualifiant pour la finale de la FA Cup

Chelsea – Leeds United

But : Enzo Fernández (23 e ) pour les Blues

Fini le coup de blues. Au fond du trou ces dernières semaines, Chelsea s’est qualifié ce dimanche pour la finale de la Coupe d’Angleterre en écartant Leeds en demi-finales (1-0). De quoi enfin mettre un peu de beurre dans les épinards des Blues , qui pointent à une triste huitième place en championnat et qui mettent fin à une série de cinq défaites de rang toutes compétitions confondues. En finale, les hommes de Calum McFarlane – intérim depuis le licenciement de Liam Rosenior – affronteront Manchester City , vainqueur de Southampton la veille (2-1), le 16 mai prochain.…

FL pour SOFOOT.com