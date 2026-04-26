 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chelsea retrouve le sourire en se qualifiant pour la finale de la FA Cup
information fournie par So Foot 26/04/2026 à 18:02

Chelsea retrouve le sourire en se qualifiant pour la finale de la FA Cup

Chelsea retrouve le sourire en se qualifiant pour la finale de la FA Cup

Chelsea – Leeds United

But : Enzo Fernández (23 e ) pour les Blues

Fini le coup de blues. Au fond du trou ces dernières semaines, Chelsea s’est qualifié ce dimanche pour la finale de la Coupe d’Angleterre en écartant Leeds en demi-finales (1-0). De quoi enfin mettre un peu de beurre dans les épinards des Blues , qui pointent à une triste huitième place en championnat et qui mettent fin à une série de cinq défaites de rang toutes compétitions confondues. En finale, les hommes de Calum McFarlane – intérim depuis le licenciement de Liam Rosenior – affronteront Manchester City , vainqueur de Southampton la veille (2-1), le 16 mai prochain.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le championnat marocain continuera pendant la Coupe du monde
    Le championnat marocain continuera pendant la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 28.04.2026 11:20 

    Une saison de tous les reports. Alors que la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord démarre le 11 juin , la FIFA a donné son accord pour la tenue des derniers matchs du Botola Pro D1 , le championnat marocain, jusqu’au 27 juin… en plein Mondial , rapporte Radio ... Lire la suite

  • Les Parisiens lors de l'entraînement de veille de match au Campus PSG de Poissy, le 27 avril 2026 en vue du choc contre le Bayern Munich ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des champions: PSG-Bayern, la finale avant l'heure
    information fournie par AFP 28.04.2026 11:19 

    Considérés comme les deux meilleures équipes actuelles en Europe, le PSG et le Bayern Munich se retrouvent mardi pour un immense choc en demi-finale aller de la Ligue des champions dans un Parc des Princes qui risque d'être en fusion. Le PSG de Luis Enrique, tenant ... Lire la suite

  • Changement de cap pour Grégory Lorenzi
    Changement de cap pour Grégory Lorenzi
    information fournie par So Foot 28.04.2026 11:12 

    Passé du Finistère à la Côte d’Azur, Grégory Lorenzi va devoir refaire sa garde-robe la saison prochaine. Après dix ans passés au Stade brestois, le directeur sportif des Ty Zef devrait s’engager à l’OGC Nice , selon les informations de Foot Mercato et Nice-Matin. ... Lire la suite

  • Un joueur de Strasbourg change de nationalité
    Un joueur de Strasbourg change de nationalité
    information fournie par So Foot 28.04.2026 11:04 

    Le Mondial dans le viseur. International Espoir français depuis 2023 (13 sélections), Ismaël Doukouré verra bientôt la vie en orange. Le défenseur central de Strasbourg a en effet décidé de changer de nationalité sportive pour représenter la Côte d’Ivoire . Avec ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank