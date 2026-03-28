Un nouveau talent générationnel opte pour l'Espagne

La razzia continue. Dragué par le Maroc depuis plusieurs semaines, Thiago Pitarch a finalement opté pour une autre option. La jeune pépite du Real Madrid a décidé de porter les couleurs de l’Espagne . Alors qu’il prend part actuellement aux qualifications pour le championnat d’Europe avec la sélection espagnole des moins de 19 ans, ce dernier a fait une déclaration qui met fin au débat : « Évidemment, je souhaite faire mes débuts en équipe nationale A et remporter des titres si possible. Je travaille chaque jour pour cela. Si je suis ici avec les U19, c’est parce que je veux intégrer l’équipe A, donc petit à petit… »

❤️ La ambición de 𝗧𝗵𝗶𝗮𝗴𝗼 𝗣𝗶𝘁𝗮𝗿𝗰𝗵. "Mi sueño es debutar con la Absoluta" ℹ️ https://t.co/7Gscs9ZVi7#NuestraBase | #SUB19 pic.twitter.com/mxekxPsZAO…

TM pour SOFOOT.com