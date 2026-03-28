Les Sénégalais ont défilé avec le trophée de la CAN au Stade de France
La fête n’est pas gâchée. Alors que le Maroc a finalement été déclaré vainqueur de la CAN, le Sénégal ne s’avoue pas vaincu. Comme prévu, les Lions de la Teranga ont présenté leur trophée et se sont offert un tour d’honneur ce samedi au Stade de France, à quelques minutes de leur match amical face au Pérou. Le tout sur la musique Youssou N’Dour et dans une magnifique ambiance.
🚨 LA CAN EST LÀ ! 🇸🇳⭐️⭐️ pic.twitter.com/sqrVuf8vel…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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