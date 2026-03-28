Jürgen Klopp de retour à Anfield
De retour dans son jardin. Anfield accueillait ce samedi une rencontre caritative entre des légendes de Liverpool et du Borussia Dortmund . L’occasion pour Steven Gerrard, Ryan Babel, Thiago Alcântara et consorts de faire à nouveau vibrer les fans des Reds . Et pour Jürgen Klopp , présent comme entraîneur adjoint aux côtés de Sir Kenny Dalglish, de retrouver une enceinte qu’il a tant fait rêver pendant près d’une décennie.
Always great seeing you, Jürgen! 💛 pic.twitter.com/0thRXv9RUw…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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