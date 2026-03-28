Les Bleuets à une marche de l'Euro

Cocorico ! Tenue en échec par la Norvège voilà trois jours, l’équipe de France U19 a repris sa marche en avant ce samedi contre la Suisse (2-1) . Portés par un doublé d’ Enzo Molebe , les Bleuets peuvent encore croire à une qualification pour l’Euro de leur catégorie, qui se disputera cet été au pays de Galles. Prêté par l’OL à Montpellier cet hiver, l’attaquant tricolore a concrétisé la domination des siens peu après la demi-heure de jeu, puis en début de seconde période.

🏆 Tour Élite Championnat d’Europe U19 France U19 🇫🇷 2-1 🇨🇭 Suisse U19 ⚽️⚽️ Enzo Molebe était titulaire et a marqué un doublé 😎🔥 pic.twitter.com/cxRHGFPnVU…

TB pour SOFOOT.com