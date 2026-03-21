 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un nouveau soutien de taille pour Jean-Michel Aulas
information fournie par So Foot 21/03/2026 à 18:07

Un nouveau soutien de taille pour Jean-Michel Aulas

Un nouveau soutien de taille pour Jean-Michel Aulas

Les cadres sortent du bois. Après avoir obtenu le soutien de Selma Bacha, de Karim Benzema ou encore de Bafétimbi Gomis , Jean-Michel Aulas peut également compter sur celui de Corentin Tolisso , le capitaine de l’Olympique lyonnais. Dans une story Instagram, supprimée depuis, le numéro 8 des Gones a reposté la dernière vidéo sortie par l’ancien président de l’OL.

Sans appeler directement à voter pour le candidat, Tolisso s’est contenté de taguer le candidat aux municipales avec deux émojis doigts croisés . Suffisant pour récupérer le coeur des supporters, mis à rude épreuve après la petite pique du candidat à l’issue de l’élimination du club face au Celta Vigo jeudi en Ligue Europa (0-2) ? Celui qui est pour l’heure toujours président de la LFFP avait alors déclaré : « Il faut savoir quelquefois perdre un match le jeudi pour gagner le dimanche », comme l’a rapporté Le Progrès .…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Khadija Shaw s'offre deux records
    Khadija Shaw s'offre deux records
    information fournie par So Foot 21.03.2026 18:30 

    La voie royale. Alors que Manchester City compte déjà huit points d’avance sur son dauphin et voisin Manchester United, les Citizens ont un peu accentué leur avance au classement notamment grâce au triplé de Khadija – Bunny – Shaw . Opposées à Tottenham, les protégées ... Lire la suite

  • Un maillot avec une seule étoile pour le Sénégal au Mondial ?
    Un maillot avec une seule étoile pour le Sénégal au Mondial ?
    information fournie par So Foot 21.03.2026 18:21 

    L’étoile de la discorde ? Alors que la question de l’attribution de la dernière Coupe d’Afrique des Nations défraie la chronique, le Sénégal n’arborera pas de deuxième étoile sur son maillot lors de la Coupe du monde de cet été, en Amérique du nord . C’est en tout ... Lire la suite

  • Didier Deschamps ironise sur son animal préféré
    Didier Deschamps ironise sur son animal préféré
    information fournie par So Foot 21.03.2026 18:01 

    Comment va la chatte à Dédé ? Plutôt bien, à en croire le sourire de Didier Deschamps au moment d’évoquer le sujet. Interrogé par des supporters de l’équipe de France dans le cadre d’un sujet pour Téléfoot, le sélectionneur des Bleus s’est montré plutôt ironique ... Lire la suite

  • Arne Slot donne des nouvelles d'Hugo Ekitiké
    Arne Slot donne des nouvelles d'Hugo Ekitiké
    information fournie par So Foot 21.03.2026 17:50 

    DD peut souffler un coup. Sorti sur blessure dès la 7e minute de jeu face à Brighton ce samedi après-midi laissant présager le pire, en particulier pour le rassemblement de l’équipe de France, la blessure d’Hugo Ekitiké ne serait finalement qu’une « contraction ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank