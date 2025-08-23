Un nouveau record mais pas de titre pour Cristiano Ronaldo
Un record, mais toujours pas de trophée.
Buteur sur penalty en finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite ce samedi , Cristiano Ronaldo a battu un nouveau record. Le voici désormais seul joueur de l’histoire à avoir atteint la barre symbolique des 100 buts dans quatre pays différents (Angleterre, Espagne, Italie et donc Arabie saoudite).…
TB pour SOFOOT.com
