Un nouveau rapport accable les policiers impliqués dans le drame de Hillsborough
Un passé qui ne passe pas.
Dans un rapport publié ce mardi, l’IPOC, organisme public britannique qui supervise les plaintes contre la police, a confirmé les graves manquements des forces de l’ordre lors du drame du stade d’Hillsborough. Le 15 avril 1989, 97 personnes étaient tuées dans un mouvement de foule , alors que Liverpool et Nottingham Forrest s’apprêtaient à s’affronter en demi-finales de Coupe d’Angleterre à Sheffield.…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer