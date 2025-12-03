 Aller au contenu principal
Un nouveau rapport accable les policiers impliqués dans le drame de Hillsborough
information fournie par So Foot 03/12/2025 à 18:03

Un passé qui ne passe pas.

Dans un rapport publié ce mardi, l’IPOC, organisme public britannique qui supervise les plaintes contre la police, a confirmé les graves manquements des forces de l’ordre lors du drame du stade d’Hillsborough. Le 15 avril 1989, 97 personnes étaient tuées dans un mouvement de foule , alors que Liverpool et Nottingham Forrest s’apprêtaient à s’affronter en demi-finales de Coupe d’Angleterre à Sheffield.…

CMF pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank