Christophe Gleizes voit sa peine de prison de 7 ans confirmée en appel

Notre collègue et ami Christophe Gleizes a vu sa peine de prison de sept ans confirmée en appel, en Algérie.

Notre collègue et ami Christophe Gleizes a vu sa lourde peine de prison de 7 ans confirmée en appel, ce mercredi. Emprisonné depuis fin juin en Algérie après une condamnation pour «apologie du terrorisme» , le journaliste français avait demandé la «clémence» de la Cour d’appel de Tizi Ouzou, où il était jugé ce mercredi.

Dix ans de prison et une amende de 500 000 dinars algériens (environ 3 300 euros) avaient été requis à son encontre, comme indiqué par l’AFP. « L’accusé n’est pas venu en Algérie pour accomplir un travail journalistique mais [pour commettre] un acte hostile » , a estimé le parquet, relaie Le Monde. …

Par Clément GAVARD pour SOFOOT.com