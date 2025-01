information fournie par So Foot • 17/01/2025 à 13:03

Un nouveau président pour le VAFC

Le mercato, c’est aussi celui des présidents.

Ce jeudi, Valenciennes a dévoilé via un communiqué le nom de son nouveau président . Il s’agit de l’Allemand Dirk Gerkens , ex-dirigeant du groupe de médias United, relié à Sport Republic, la société d’investissements sportifs qui détient le club nordiste. À la tête du VAFC, il remplace un autre dirigeant de Sport Republic , le Danois Henrik Kraft, qui continuera tout de même à siéger au conseil d’administration. Il sera resté à la tête du club pendant un an et demi.…

TJ pour SOFOOT.com