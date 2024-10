information fournie par So Foot • 16/10/2024 à 12:22

Un nouveau poste pour Cabaye au PSG

Qui a dit que le PSG ne respectait pas les anciens ?

Yohan Cabaye, passé un an et demi par le club de la capitale au milieu des années 2010, prend du galon. Après sa retraite en 2020 à l’AS Saint-Étienne, il était devenu coordinateur sportif du Paris Saint-Germain en 2021, avant d’être directeur adjoint du centre de formation en 2023. Le voilà désormais directeur sportif du centre et de la préformation, a annoncé le club parisien dans un communiqué. Un poste qu’il occupait déjà depuis cet été, sans que cela ne soit officiel.…

VL pour SOFOOT.com