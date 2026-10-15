En Colombie, des milliers de manifestants dans la rue contre le nouveau gouvernement de droite dure

Des manifestants lors d'une journée de mobilisation contre le gouvernement de la Espriella, à Bogota, le 14 octobre 2026 ( AFP / Raul ARBOLEDA )

Des milliers de personnes ont manifesté mercredi en Colombie contre les politiques du président de droite dure Abelardo de la Espriella, à l'occasion de la première journée de mobilisation contre son gouvernement.

À l'appel de l'opposition menée par l'ex-président de gauche Gustavo Petro (2022-2026), des syndicats, des communautés indigènes, des étudiants et des organisations féministes ont défilé dans plusieurs villes du pays sud-américain.

"Nos droits sont menacés (...) Tout ce pour quoi nous nous sommes battus pendant si longtemps est aujourd'hui en péril", estime Unzo Vargas, un fonctionnaire de 44 ans qui protestait à Bogota avec le drapeau arc-en-ciel représentant la communauté LGBT+.

"Abelardo nous déteste", "Pour le futur du pays", pouvait-on lire sur des pancartes.

À peine deux mois après son arrivée au pouvoir, le rejet d'une partie de la population reste vif à l'égard d'Abelardo de la Espriella, un ex-avocat millionnaire admirateur du président américain, Donald Trump, novice en politique avant son élection.

L'opposition considère que les droits humains sont menacés par sa stratégie de lutte frontale contre les groupes armés impliqués dans le narcotrafic. Elle craint également un retour en arrière sur les réformes sociales obtenues par Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire de la Colombie.

Manifestation contre le gouvernement de la Espriella à Bogota, le 14 octobre 2026 ( AFP / Raul ARBOLEDA )

L'ancien chef de l'État (2022-2026) a durant son mandat élargi l'accès gratuit à l'université publique, permis des hausses record du salaire minimum et accordé des avantages aux salariés, comme le paiement supplémentaire des heures de nuit.

"Le peu que nous avons obtenu (...), nous sommes sur le point de le perdre", redoute Ester Guerra, professeure des écoles de 32 ans interrogée dans la capitale.

La majorité des manifestations se sont déroulées dans le calme à travers le pays. Mais à Bogota, les autorités ont utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des grenades assourdissantes contre les manifestants, ont rapporté un sénateur et une membre du conseil de la capitale sur X.

À Ibagué, dans le centre-ouest du pays, la police antiémeute a également dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogènes.

Et dans le sud-ouest du pays, des troubles ont éclaté à Popayan devant les sièges de la mairie et du gouvernement régional, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Heures sombres"

Une manifestation contre le gouvernement du président colombien Abelardo de la Espriella à Bogota, le 14 octobre 2026, en Colombie ( AFP / Sebastian BARROS )

Les manifestants ont fait part de leur opposition au rétablissement des relations diplomatiques avec Israël, rompues sous le gouvernement Petro, et au rapprochement entre Bogota et Washington.

Jimena Rodriguez, étudiante de 20 ans, accuse le président de la Espriella de vouloir "livrer le pays aux États-Unis, à Israël". "J'ai l'impression que des heures sombres arrivent", dit-elle.

Dans la capitale, des manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et brûlé un grand drapeau américain.

Les manifestants craignaient la répression, après la signature mardi par le président d'un décret pour encadrer les protestations et faciliter l'usage de la force par les autorités.

"Ils essaient d'intimider la population pour qu'elle ne sorte pas manifester, mais (ce droit) est inscrit dans la Constitution", a souligné Oscar Pérez, professeur de 40 ans.

Garde indigène "en danger"

Marche de communautés indigènes contre le gouvernement de droite de la Espriella, à Caldono, dans le Cauca, en Colombie le 14 octobre 2026 ( AFP / JOAQUIN SARMIENTO )

Des milliers d'autochtones ont également protesté dans le sud-ouest du pays contre un projet de réglementation de la garde indigène.

Le gouvernement envisage de créer un registre des membres de cette entité civile et autonome, chargée de la défense des territoires ancestraux dans des régions vivant sous la coupe de groupes illégaux impliqués dans le trafic de drogue.

"Nous marchons parce que nos droits sont en danger, (...) parce que notre territoire est en danger", a déclaré Jorge Sanchez, 55 ans, membre du Conseil régional indigène du Cauca.

Le président de la Espriella est aussi critiqué pour un supposé manque de transparence dans la gestion de fonds par son épouse, chargée de coordonner les aides privées destinées aux sinistrés du grave séisme qui a frappé l'ouest du pays le 10 août.

Ou encore pour des atteintes au caractère laïc de l'État, en raison de ses fréquentes références religieuses et de l'expression "vive le Christ roi !" par laquelle il conclut chacune de ses allocutions.