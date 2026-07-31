Un nouveau pays africain perd son sélectionneur

Après Émerse Faé, Hugo Broos. Alors que le premier n’est plus le sélectionneur de la Côte d’Ivoire depuis ce vendredi, le second a emprunté le même chemin et a également quitté le banc de sa nation : sur X, l’Afrique du Sud a en effet officialisé le départ de son entraîneur belge .

Seizièmes du Mondial et podium à la CAN

Sous les ordres du technicien qui officiait à ce poste depuis 2021, les Bafana Bafana ont notamment atteint les seizièmes de finale de la Coupe du monde cet été et ont décroché la troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations 2024 . Pas rien, donc.…

FC pour SOFOOT.com