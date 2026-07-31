Pour Pablo Sarabia, le meilleur entraîneur est...

… Luis Enrique ! Interrogé au micro du Portugal Football Summit Podcast, Pablo Sarabia n’a pas tari d’éloges à propos du coach qu’il a connu en sélection d’Espagne et au Paris Saint-Germain (même s’il n’a jamais été un titulaire indiscutable dans la capitale) : « Ses idées, au-delà de son intelligence et de sa conception du football, se situent à un très haut niveau. Je suis très fier de lui, parce que je connais les idées qu’il veut mettre en place. Pour moi, c’est le meilleur entraîneur avec qui j’ai travaillé de ma vie. »

« Luis Enrique crée une famille »

Plus encore, le milieu de terrain considère que c’est le technicien qui a permis au club français de passer un cap : « La transition a été difficile, car le président avait investi beaucoup d’argent dans des joueurs stars. Quand nous jouions avec Neymar, Messi et Mbappé, le niveau était très élevé. Le club était toujours dans la course pour figurer parmi les trois, quatre ou cinq meilleurs au monde . Avec Luis Enrique, c’est une autre façon de travailler. Il construit autour du collectif et il crée une famille, peu importe que l’on ait plus de qualité ou non. »…

FC pour SOFOOT.com