Julian Brandt a trouvé son nouveau point de chute

Nouvelle expérience, nouveau pays et nouvelle vie pour Julian Brandt ! En fin de contrat avec le Borussia Dortmund, l’ancien joueur du Bayer Leverkusen atterrit aux Pays-Bas : libre, le milieu de terrain s’est en effet engagé en faveur de l’Ajax Amsterdam pour trois saisons.

Troisième club de sa carrière

Âgé de 30 ans, l’Allemand va donc découvrir un territoire qu’il ne connait pas et le troisième club de sa carrière . Vainqueur de la Coupe d’Allemagne en 2021 et de la la Coupe des confédérations en 2017, la recrue peut désormais espérer soulever de nouveaux titres. Comme un championnat national, par exemple.…

FC pour SOFOOT.com