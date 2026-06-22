Un nouveau joueur portugais cyberharcelé après avoir parlé de Cristiano Ronaldo

Une victime de plus de la folie des groupies. En marge de Portugal-Ouzbékistan, Francisco Conceição était de corvée en conférence de presse. Le joueur de la Juve n’a pas hésité à louer l’influence de Cristiano Ronaldo au sein de la sélection : « Quand il s’agit de marquer des buts, il n’y a personne de meilleur que Cristiano »

Mais également de très justement préciser que CR7 n’était pas le seul joueur de la Seleção : « Nous n’avons pas d’obligation de lui passer le ballon, ni la nécessité, je passe à qui est le mieux démarqué. Cristiano est là pour aider, comme n’importe quel autre joueur. » Bref, des déclarations banales et allant même dans le sens de Cristiano qui n’ont… pas du tout plu aux fans de l’attaquant portugais.…

ABS pour SOFOOT.com