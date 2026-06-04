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Un nouveau directeur sportif à l’AS Roma
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 15:26

Un nouveau directeur sportif à l’AS Roma

Un nouveau directeur sportif à l’AS Roma

Puisque les clubs italiens s’échangent leurs coachs, autant faire de même avec les directeurs sportifs. Après l’arrivée de Gian Piero Gasperini à l’AS Roma à l’été 2025, une autre tête de l’Atalanta va faire ses valises pour le club de la Louve.

Tony D’Amico, directeur sportif de la Dea tout juste remplacé par Cristiano Giuntoli, n’attend que le feu vert de son désormais ancien club pour s’engager officiellement à la Roma , selon les informations du Corriere dello Sport . Succédant à l’ancien du Stade rennais Frederic Massara, son arrivée permettrait de finaliser les prolongations de Paulo Dybala et de Lorenzo Pellegrini (contrats expirant ce 30 juin).…

NB pour SOFOOT.com

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