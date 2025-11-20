Un nouveau diffuseur pour la Ligue des champions en Angleterre ?
Les USA à la conquête de la Coupe aux grandes oreilles.
En pleine période d’appels d’offre pour les matchs de Ligue des champions, la situation se serait débloquée en Angleterre. Selon The Guardian , c’est le géant américain Paramount + qui a décroché le gros lot pour la période 2027-2031. Déjà diffuseur de la compétition aux Etats-Unis, l’entreprise a fait l’offre la plus importante lors des enchères de cette semaine, bien au-dessus du milliard de livres que verse TNT , diffuseur actuel de la Ligue des champions.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
